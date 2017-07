Tijn, de grote kleine miljoenenman, liet ze niet stikken

"Tijn is, denk ik, gisteravond op stap geweest. Of niet?” Een glimlach. Tijn praat dan wel licht onsamenhangend en beweegt motorisch wat moeizaam, het nachtleven is hij niet ingedoken, verzekert de vader van het mannetje aan de tafel naast ons.

Ik richt me weer op mijn laptop in restaurant De Colonie. Het is woensdag 21 december rond 08.15 uur en nog donker. 3FM Serious Request is met het Glazen Huis neergestreken op de Bredase Grote Markt. En in het naastgelegen etablissement zetelt het zenuwcentrum van de digitale verslaggeverij van BN DeStem over de 3FM-actie 'Laat ze niet stikken'. Tijdens deze editie wordt aandacht gevraagd voor kindersterfte door longontsteking, een stille ramp die wereldwijd iedere 35 seconden een kinderleven eist.



Terwijl ik zie dat Tijns vader Gerrit een paar keer heen en weer loopt naar het Glazen Huis - ‘we zijn zo aan de beurt Tijn, nog 10 minuutjes wachten’- stort ik me op een bericht over Ward van Zanten. De zingende student heeft net aan de brievenbus gevraagd wat hij moet doen om op het eindfeest van 3FM op het Chasséveld op te mogen treden. En krijgt te horen dat hij daar mag komen zingen als hij 5.000 euro bij elkaar krijgt.

Ik tik snel een bericht, terwijl Tijn en zijn vader naast ons wachten op wat komen gaat. Die twee meiden die bij hen aan het tafeltje zitten, wie zijn dat? Zijn moeder kan het niet zijn. Zus? Ook niet, te oud. Vanuit een ooghoek zie ik intussen Tijn richting Glazen Huis lopen. Hij gaat bij de microfoon staan. Zijn vader neemt het woord.

,,Tijn is 6 jaar. In mei hebben we te horen gekregen dat hij ongeneeslijk ziek is. Dit is zijn laatste Serious Request, want zijn levensverwachting is nu minder dan een jaar. Maar, er zijn kinderen die niet eens 6 jaar mogen worden. Hij wel. We hebben dan ook samen besloten om minimaal drie mensen uit te dagen om hun vingernagels te laten lakken. Dat kost één euro. Als je dat niet wilt, mag je tien euro doneren.”

Doodziek

Na twee zinnen al kijken collega Tom Hayes, die tegenover me zit, en ik elkaar aan. Wát? Ons eerste gevoel: dit wordt het verhaal van Serious Request 2016. 6 jaar. Doodziek. Hersenstamkanker. Je leven is amper begonnen, je hebt geen enkel perspectief, en denkt toch alleen maar aan anderen.

Wat zei ik een kwartiertje geleden ook weer tegen dat kereltje en zijn vader? Of hij op stap was geweest? Ik kan wel door de grond zakken. Wat ben ik een ongelooflijke hork.

Massamedia

Wat volgt is een fascinerende blik in de werking van massamedia. In geen tijd kent iedereen dat mannetje dat vanochtend anoniem opstond, maar tegen de avond al de held van de dag is. In deze tijd waarin likes, shares en (re)tweets de sociaal-maatschappelijke thermometer van de samenleving zijn, steekt Tijns verhaal er bovenuit.

Hij mikt op een opbrengst van honderd euro als bescheiden bijdrage aan onderzoek naar en bestrijding van longontsteking. Het wordt 2,5 miljoen euro, omdat na de twee meiden aan het tafeltje naast ons - die Tijn op straat was tegengekomen - alles en iedereen zijn of haar nagels laat lakken. Armin van Buuren, Hardwell, Tiësto, Rico Verhoeven, Humberto Tan. En wie Jesse Klaver, Geert Wilders en Mark Rutte kan verenigen is tot grootse dingen in staat.

Totale gekte

De hashtags #lakaan #tijn vliegen over het web. Hij wordt voor een dag burgemeester van Breda, krijgt een planetoïde naar zich vernoemd, ontvangt het Kruis van Verdienste van het Rode Kruis. Ridder Tijn I. Paus Franciscus geeft zijn zegen. Is de familie Kolsteren eigenlijk katholiek? Ach, wat maakt het uit. Totale gekte. De held die overal lak aan had, beheerst die dagen en nachten onze verslaggeving.

De vrijdag van Serious Request werk ik niet, dan is mijn dochter jarig. Ze wordt 5 jaar. Op die leeftijd is je verjaardag wel een dingetje. Taart eten, cadeaus krijgen - niet onbelangrijk op die leeftijd - en lang zal ze leven zingen.

Lang zal ze leven. Lang zal ze leven? Ik hoop het wel.

De toekomst is onduidelijk en dat is maar goed ook. Dat zorgt voor onbegrensde onbevangenheid, iedere dag is een nieuw begin. Als je ziek bent zonder perspectief, als er geen licht is aan het eind van de tunnel, dan is alles anders. Dan denk je toch vooral aan wat je zelf nog wilt doen.

Eeuwig mooi verhaal

'Je bent een held, een jongen en een eeuwig mooi verhaal', zong Sanne Hans op prachtige wijze in het Glazen Huis. Ik snap wat ze bedoelt, maar ik ben het daar niet mee eens. Een mannetje van 6 jaar dat een tumor in zijn hoofd heeft, dat opgeblazen, sputterend en met pijn die laatste maanden door moet, dat vind ik een buitengewoon slecht verhaal. Daar kan ik geen positieve draai aan geven.



‘Je bent een held, een jongen en een eeuwig mooi verhaal’, zong Sanne Hans op prachtige wijze in het Glazen Huis. Ik snap wat ze bedoelt, maar ik ben het daar niet mee eens. Een mannetje van 6 jaar dat een tumor in zijn hoofd heeft, dat opgeblazen, sputterend en met pijn die laatste maanden door moet, dat vind ik een buitengewoon slecht verhaal. Daar kan ik geen positieve draai aan geven.

Ik kan alleen maar hopen dat hij deze week, terwijl wij op social media jubelden over wéér een miljoen, niet te veel pijn heeft gehad.

Het doel van de actie 3FM Serious Request 2016 was: ‘Laat ze niet stikken’.