Thierry Aartsen lijsttrekker VVD Breda

Aartsen is sinds 2010 raadslid in zijn geboortestad en sinds september 2015 fractievoorzitter van de achtkoppige VVD-fractie. Tevens is hij accountmanager bij een ondernemersvereniging. Over zijn ambities: ,,Ik wil gaan voor een Breda waar het goed wonen, werken en leven is. Inzetten op flinke groei van het aantal banen en ondernemers en investeren in meer koopwoningen voor jonge starters.''