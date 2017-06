Tempeliers komen tot leven, project in race voor Erfgoedprijs

De Tempelorde of Orde der Tempeliers was een katholieke monniksorde, ontstaan tijdens de kruistochten in 1118. Deze groep 'Arme soldaten van Christus' bestond aanvankelijk alleen uit een kleine groep ridders, die het plan had om pelgrims naar het Heilige Land te beschermen. De groep groeide uit tot een rijke orde die diverse landerijen bezat. Als gevolg van hun groeiende machtspositie werd de orde na jaren van politieke druk wegens ketterij vervolgd.

Alphen als strategisch punt

In 2016 hebben belangstellende inwoners uit Alphen-Chaam onder leiding van organisatiebureau Benggg de aanzet gegeven voor een plan rondom de boeiende geschiedenis van de Tempeliers, die omstreeks 1144 een commanderij vestigden bij Alphen, in een hoeve met de naam 'Hof Ter Brake'. Alphen vormde in die tijd een belangrijk strategisch punt. Het lag op het knooppunt van twee belangrijke hoofdwegen voor de verplaatsing van troepen. 'Het is een onderwerp dat tot de verbeelding spreekt van veel mensen', vertelt Wiebe bij de Leij, in zijn rol als uitvoerend producent. 'De Orde van Tempeliers wordt geassocieerd met kruistochten, ridders en mystiek. In Brabant zijn voldoende aanknopingspunten om dit onderwerp te benutten voor het beleefbaar en bekend maken van dit erfgoed.'

Van kunstwerk tot opera

Het eerste concrete initiatief dat volgens Bij de Leij zal worden uitgevoerd is het realiseren van een monument, een landschapskunstwerk, ter nagedachtenis aan commanderij Hof Ter Brake. 'Omdat we in dit stadium belang hechten aan het zichtbaar maken van de historie in het landschap'. De overige activiteiten zullen hun beslag krijgen in de komende jaren. We hebben gekozen voor een programma van 3 jaar, omdat de ervaring leert dat grote culturele projecten tijd nodig hebben om tot wasdom te komen en zodoende ook een hoge mate van kwaliteit te bereiken.' De toekomstige projecten betreffen onder andere een tentoonstelling over de Tempeliers in samenwerking met Streekmuseum Alphen, de oprichting van een Reus(achtige) Tempelier en de plaatsing van een interactieve tijdmachine in 2018. In 2019 is een Festival der Tempeliers voorzien en in 2020 de uitvoering van de opera De Tempeliers, geschreven door de Bossche componist MJ Bouman in 1896.