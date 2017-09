Te koop: voormalig kazerne van de Koninklijke Marechaussee

,,In 2013 vertrok de Koninklijke Marechaussee”, vertelt Carel Steenbergen, ook van het Rijksvastgoedbedrijf. In 2015 was de voormalig marechausseekazerne even in beeld als huisvestingslocatie voor vluchtelingen. Stadhouders: ,,Het pand heeft vier jaar leeg gestaan.” En dat is te zien aan de afgebladderde verf en een aantal ingestorte plafonds.