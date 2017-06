Studente Vera droeg 7 dagen een hoofddoek als experiment, 'in Breda werd ik zelfs uitgescholden'

In Vera’s geboortedorp Schore (Zuid-Beveland) kom je niet snel een vrouw met een hoofddoek tegen. ,,Toch merkte ik vroeger dat wel veel mensen om me heen een mening hadden over de islam. Ze praatten er meestal negatief over.”

Vera is inmiddels uitgevlogen naar Brabant. Ze studeert grafisch ontwerp aan de St. Joost Kunstacademie in Breda. Als afstudeerproject wilde ze zich verdiepen in versluiering. ,,Ik zag een filmpje over vrouwen in Raqqa die verplicht een boerka droegen. Het leek wel of ze niet mochten bestaan. Dat maakte veel indruk op me. In Nederland hóeven vrouwen geen hoofddoek te dragen. Ik vroeg me af waarom ze daar dan toch voor kiezen.”

Uitgescholden

Zelf een hoofddoek dragen is de enige manier om echt te weten hoe het is, vond Vera. En dus besloot ze een week lang met bedekt hoofd door het leven te gaan. ,,Het was best moeilijk”, vertelt ze.

,,Heel veel mensen keken naar me. Ze zagen natuurlijk dat ik een Nederlands uiterlijk en blauwe ogen heb. Dat vonden ze raar, denk ik. In Goes heb ik met een vriendin op het terras gezeten. Het was heel warm. Heel veel mensen keken, of stootten elkaar aan. Het is heel raar als iedereen je in de gaten houdt.”

In Breda werd Vera zelfs een keer uitgescholden. ,,Mensen toeterden en riepen dingen die ik niet kon verstaan." Aan de andere kant was er ook steun van andere vrouwen met een hoofddoek. ,,Ze zochten oogcontact, gaven een knipoog of een blik van herkenning."