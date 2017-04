Student krijgt alle ruimte in nieuw complex aan Tramsingel

Breda - De Etna-kooktoestellen krijgen een nieuw leven op de Tramsingel. Er is namelijk een complex voor 219 studenten in de maak op enkele tientallen meters van waar vroeger de Etna-fabriek stond. Waar de studenten op gaan koken? Fornuizen van Etna. BN DeStem mocht een kijkje nemen op de bouw.

Kleurgebruik

Rood, geel en blauw. Dat zijn de kleuren van de kozijnen van het studentencomplex T63 aan de Tramsingel. Volgens Dennis van Tol van Bax Vastgoedontwikkeling, de eigenaar van het pand, noemen veel mensen het markant. "De meesten vinden het passen bij een studentencomplex."

In het ontwerp van VVR architecten uit Etten-Leur is het kleurgebruik ook doorgetrokken naar het buitenterrein waar tuinmeubelen zijn gepland die voor ontspanning moeten zorgen. Verder komen er op het buitenterrein parkeerplekken en fietsenrekken.

Aan de binnenkant is het kleurgebruik minder opvallend. Wel is ervoor gekozen om bekende schilders centraal te stellen. Zo komt er op iedere verdieping een werk te hangen van een andere schilder. Vanuit de officiële entree op de begane grond loop je direct op het Meisje met de parel van Johannes Vermeer af. "De folies worden in september opgehangen. Iets later dan de oplevering begin juli om beschadiging door verhuizing te voorkomen."

Samen koken, hangen en leren

De 219 studio's variëren tussen de 24 en 35 vierkante meter. Iedere studio heeft er standaard een keuken, koelkast, magnetron en gordijnen inzitten. De meeste studio's hebben ook een eigen badkamer. Daarnaast is er op iedere verdieping een algemene ruimte. "Daar kunnen de studenten bijvoorbeeld presentaties voorbereiden. Er komen ook televisies te staan."

Op de begane grond kunnen de studenten ook bijeen komen in de algemene huiskamer. Daar kunnen ze gezamenlijk koken, hangen op banken of spelletjes spelen. Een ander groot gedeelte van de begane grond is bedoeld voor commerciële verhuur. Van Tol wil daar graag studentgerelateerde bedrijven zien, zodat de studenten er ook wat aan hebben. Zoals een uitzendbureau voor studenten. "Welke bedrijven er komen, is nog niet bekend. We zijn net gestart met gesprekken met de makelaar."

Verder is er op de begane grond een ruimte gereserveerd voor wasmachines en drogers. In totaal vier stuks van ieder die met een pinpas contactloos bediend kunnen worden. Verder bevat iedere studio een eigen energiemeter zodat de studenten zelf de verwarming kunnen regelen.

Vervroegde oplevering

Het plan voor een studentencomplex op de plek van Snooker en Biljart Centrum Michielsen is ontstaan in 2012. Acht jaar daarvoor heeft Bax Vastgoedontwikkeling het pand dan al aangekocht, maar de plannen om er een commercieel kantoor te bouwen, gingen niet door. "In 2012 kwamen we erachter dat Breda een groot tekort had aan studentenwoningen. We zijn jaren met de Gemeente Breda in gesprek geweest. Uiteindelijk konden we februari vorig jaar starten met de bouw."

In eerste instantie stond de oplevering gepland op begin juli, maar de bouw verloopt vlot. Daardoor is de oplevering eerder gepland waardoor de studenten begin juli hun studio al kunnen betrekken.

Volledig scherm De bouw van het studentencomplex T63 aan de Tramsingel verloopt vlot. © ron magielse / pix4profs

Volledig scherm Het Meisje met de parel van Johannes Vermeer komt bij de ingang op de begane grond te hangen. © VVR architecten

Volledig scherm Het buitenterrein van studentencomplex T63 aan de Tramsingel. © VVR architecten