Spaanse undercoveragenten betrokken bij cocaïnedeal Baarle-Nassau

Wie is deze vastgebonden man?

13:54 BREDA - De politie is op zoek naar de identiteit van een vastgebonden man op een foto die is opgedoken in het onderzoek naar een ernstige mishandeling en ontvoering van een no surrenderlid in Breda. De foto werd gevonden op een telefoon van een verdachte in dat onderzoek. De politie heeft donderdagmiddag de foto officieel naar buiten gebracht.