SP Breda voert actie tegen graaiende bestuurders Careyn

Volgens het jaarverslag van Careyn voldoen de salarissen van beide bestuurders aan de Wet Normering Topinkomens, beter bekend als de Balkenende-norm.



Ze maken beide gebruik van de overgangsregeling die in de wet geregeld is. Die regeling is ervoor om het salaris binnen een aantal jaar af te bouwen tot het alsnog riante ministerssalaris van €179.000,-.



Uijl: “Dat beide bestuurders ervoor gekozen hebben tot het allerlaatste moment het maximale bedrag binnen te graaien, zegt veel over hun gebrekkig normbesef. De betaalbaarheid van de zorg is al jaren een belangrijk onderwerp en ook bij Careyn hebben de afgelopen jaren veel mensen hun baan verloren."



"Als je dan een salaris van €215.000,- karig noemt, dan ben je compleet losgezongen van de realiteit.”