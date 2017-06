Snorscooter gewond, hevig protest bij Fort Oranje

112-overzicht Wat was het meest opvallende 112- en politienieuws in West-Brabant dat vrijdag op deze website is verschenen? De redactie maakte voor u een selectie.

Op de kruising van de Charles Petitweg met de Kapittelweg in Breda is vrijdagmiddag snorscooter aangereden door een auto. De bestuurder van de scooter is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Op de Ulicotenseweg in Chaam is vrijdagmiddag een ongeluk gebeurd waarbij twee voertuigen betrokken waren. Beide auto's zijn in de sloot terecht gekomen.

Een 29-jarige Roosendaalse is donderdagmiddag aangehouden, omdat ze met opzet op een 33-jarige plaatsgenoot is ingereden met haar auto. Een agent heeft haar in zijn vrije tijd met behulp van een omstander aangehouden op de Roemer Visscherlaan.