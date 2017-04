Serious Request-held Tijn geëerd door Rode Kruis en is nu Ridder Tijn I

Art Breda naar gebouw Breda's Museum op het Chassé Park

14:32 BREDA - Het gebouw van Breda's Museum op het Chassé Park wordt voor dit jaar de locatie voor Art Breda. De kunst- en antiekbeurs zou van 7 tot en met 14 mei in evenementenhal De Bree op Breepark worden gehouden. Maar omdat die hal dan volgens Art Breda niet klaar is, is de afgelopen dagen in allerijl naar een alternatief gezocht.