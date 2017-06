Seinstoring zorgt voor problemen op spoor tussen Den Bosch en Breda; NS zet stopbussen in

Poteind mag corsobouwplaats naar Beekzicht verhuizen

16:32 ZUNDERT - Buurtschap Poteind mag een nieuwe corsobouwplaats bouwen op bedrijventerrein Beekzicht in Zundert. Ook al wordt de loods heel wat groter dan de 250 vierkante meter die volgens de beleidsnota corsobouwplaatsen eigenlijk is toegestaan in Zundert.