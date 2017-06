Scooterrijder gewond bij aanrijding met auto bij parkeergarage Barones in Breda

UPDATE Vrachtwagen kantelt in Breda, chauffeur bevrijd uit cabine en naar ziekenhuis gebracht

13:58 BREDA - De vrachtwagenchauffeur die woensdagmiddag in Breda bekneld geraakt was in de cabine van zijn truck is bevrijd uit zijn benarde positie. De man is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.