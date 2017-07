Scooter aangereden in Breda: twee gewonden

Is een­rich­tings­ver­keer oplossing voor Marktstraat?

16:35 TERHEIJDEN - De proef met eenrichtingsverkeer in de Markstraat in Terheijden is afgerond. Van 5 juni tot 3 juli werd er in de Markstraat, tussen het Antoniushof en de Mr. Aalbersestraat, tijdelijk eenrichtingsverkeer ingesteld. De gemeente gaat de resultaten van de verkeerstellingen en de reacties van inwoners op de tijdelijke verkeersmaatregel analyseren.