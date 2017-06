Rust terug op Fort Oranje

Europese drukte rond hockey ParaGames in Breda

17:57 BREDA - In de centrale ruimte van de ParaGames Breda was het zaterdag een internationale drukte van belang. In twee grote zalen werd ten overstaan van veel meelevende fans en clubgenoten gestreden om de prijzen op het onderdeel hockey. In de achterste zaal werd hockey gespeeld vanuit elektrische rolstoelen.