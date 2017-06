Roosendaals slachtoffer schietpartij Scheldestraat in Breda is door bekende neergeschoten

BREDA/ROOSENDAAL - De man die maandagavond gewond raakte bij een schietpartij in de Bredase Scheldestraat, is een veertigjarige Roosendaler. Volgens de politie kan het haast niet anders of dader en slachtoffer moeten elkaar kennen.

Dat zegt woordvoerder Willem-Jan Uytdehage van de politie Zeeland-West-Brabant. Hij zegt dat niet bekend is wie de dader is, maar er wordt vanzelfsprekend naar hem gezocht. Getuigen worden opgeroepen zich te melden, desnoods via Meld Misdaad Anoniem. Uytdehage: "Gezien het tijdstip gaan we er van uit dat er mensen op straat waren toen de Roosendaler onder vuur werd genomen."

Buurtonderzoek

De politie baseert haar sterke vermoeden over een relatie tussen dader en slachtoffer op de gedachte 'dat je niet zo maar een willekeurige persoon op straat neerschiet.' "Dat is dus het meest waarschijnlijke scenario, maar we hopen meer te horen van getuigen." Na de schietpartij heeft de politie een buurtonderzoek gehouden in de wijk Westeinde, maar volgens Uytdehage zijn getuigen 'niet zo happig' om te vertellen wat ze gezien hebben.

Zwarte auto