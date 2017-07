Roemeen (36) hoofdverdachte moord Chaam

Klachtenpiek over onveilige werkverhouding bij Avans 'verklaarbaar'

10:17 BREDA - Het aantal medewerkers en studenten dat heeft geklaagd bij een vertrouwenspersoon van Avans Hogeschool over een onveilige werkverhouding is in 2016 fors toegenomen ten opzichte van 2015. Kwamen er in 2015 nog 2 meldingen binnen, in 2016 waren dat er 25. Dit meldt Punt Avans, de website van Avans Hogeschool.