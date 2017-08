Roadblocks bij bloemencorso Zundert

Rechtszaak uitslag examen scholiere Breda: College voor Toetsen en Examens opgelucht

28 augustus BREDA/UTRECHT - Een 18-jarige VWO-leerlinge van het Mencia de Mendoza Lyceum in Breda is er bij de rechter niet in geslaagd om de uitslag van het examen Frans in haar voordeel te laten aanpassen. Ze kwam 0,1 punt tekort voor het behalen van haar eindexamen, volgens haar precies de marge die haar bij het onderdeel Frans ‘ten onrechte’ was onthouden door een fout in de vraagstelling.