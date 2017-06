Rijsbergen eerst 'Speer' Johan van der Velde met toertocht: 'Noem Johans naam en de poorten gaan open'

De oud-renner, befaamd om zijn optredens in de Ronde van Frankrijk en Giro d'Italia, verbindt voor de tweede keer zijn (bij-)naam aan een recreatieve fietstocht. Eerder gebeurde dat in Breda. "Die tocht kwam op de tocht te staan", zegt Van der Velde. "Ik zocht een organisatie om die tocht nieuw leven in te blazen." Vervolgens kwam er de ontmoeting met een aantal Rijsbergse wielerliefhebbers; zij broedden op het nieuwe initiatief Wielerdorp Rijsbergen. "We zijn gaan kijken of het haalbaar was", vertelt Nico Mathijssen. "Je moet zoiets in een keer goed doen. Doe je het half, is het snel einde verhaal."

Tour de France

Dus pakken ze het meteen groots aan. Op z'n Rijsbergs, schouders eronder met heel het dorp. Ruim 120 vrijwilligers staan zondag 9 juli klaar om fietsers te begeleiden bij 60, 90 of 150 km. Verder is er de familiefietstocht. Duidelijk is dat de organisatie entourage net zo hoog in het vaandel heeft staan als het sportieve gebeuren. De parkeerplaats bij voetbalclub VVR wordt als Village Arrivée ingericht. Een Frans sausje, want het evenement vindt plaats tijdens de Tour de France. "Op twee grote led-schermen is de Tour te zien. Verder is er livemuziek, een kinderhoek met springkussen, een bewaakte fietsenstalling en een VIP-gedeelte. Er worden oude fietsen opgehangen in de kleuren van de gele, groene en bolletjestrui."

Volledig scherm Johan van der Velde beklimt de Gavia in de sneeuw, foto Cor Vos - Johan van der Velde tijdens de legendarische beklimming van de Gavia. © Cor Vos

Sterrenteam

Het kan zomaar zijn dat er wat 'helden van toen' te zien zijn in Rijsbergen, want een Sterrenteam zal de tocht fietsen. "Ook namens het televisieprogramma Tour de Jour, dat vanuit Breda wordt uitgezonden, komen ze hier opnames maken." Dat het snel gaat, weet Mathijssen. "Dat komt door Johan. Noem zijn naam en de poorten gaan open. Het is goodwill, hij heeft veel krediet en een enorm netwerk." "Dit doet me wel goed", meent Van der Velde. "Ik ben altijd open en eerlijk geweest. Ook over mijn slechte periode. Ik ben in Rijsbergen opgegroeid, maar nooit echt op het dorp gericht geweest. Zo was ik niet. En later heb ik het, mede door die mindere periode, vermeden." Het mooiste deel van de route is volgens Van der Velde bij Oekel. "Ik ben er geboren. Het was bovendien de plaats waar ik altijd vertrok om te gaan trainen."