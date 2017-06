Rederij Vroon, met hoofdkantoor in Breda zit 'in financiële problemen'

BREDA - Rederij Vroon, die zijn hoofdkantoor vorig jaar verplaatste van Breskens naar Breda , verkeert in financiële moeilijkheden. Dat is te lezen in Nieuwsblad Transport, meldt het ANP.

Transport meldt op basis van het jaarverslag van Vroon dat het bedrijf mogelijk niet aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen. De reder met hoofdkantoor in Breda kwam door de malaise in de sector in de problemen. Een woordvoerder van Vroon wilde niet inhoudelijk op de kwestie reageren. Bij Vroon werken wereldwijd 4000 mensen. Het is een van de grotere rederijen van Nederland. Eigenaar Piet Vroon duikt al jarenlang in de Quote 500 op als rijkste inwoner van Zeeland.

Vroon zou al met financiële en juridische adviseurs om tafel hebben gezeten om tot een reddingsplan te komen. Daarvoor is het bedrijf naar verluidt ook met schuldeisers in overleg om uitstel van zijn betalingsplicht te regelen. Ook hoopt het concern goedkeuring voor het reddingsplan te krijgen. ,,Maar als we wat te melden hebben, komen we vanzelf met nieuws naar buiten", aldus de zegsman.

Tankers verkocht

Volgens bestuurder Marcel van Dam van vakbond Nautilus rommelt het al langer binnen Vroon, maar zijn er nog geen signalen binnengekomen over acute financiële problemen.Wel heeft de vakbond woensdag een brief ontvangen van Vroon waarin ze meedelen twee tankers te hebben verkocht. Verder staan er nog drie schepen op de nominatie voor verkoop. Nederlands personeel is daarbij medegedeeld dat ze op zoek zullen moeten naar een andere baan. Aantallen noemde hij niet.

Ook legt de bestuurder uit dat bij het offshore-onderdeel van Vroon in Den Helder veel van de schepen werkeloos aan de kade liggen. Daarbij zou Vroon al hebben verzocht om een versobering van de cao. Bovendien is de flexibele schil bij het offshore-onderdeel al afgebouwd.

Sociaal plan

Van Dam neemt op korte termijn contact op met Vroon om afspraken te maken over een sociaal plan voor werknemers die hun baan verliezen. Nautilus wilde ook graag inzage in de financiën om in te zien of de stappen van Vroon te rechtvaardigen zijn. Dat verzoek is vooralsnog niet gehonoreerd.