Reconstructie Fort Oranje: van luxe 5 sterrencamping naar criminele broedplaats

RIJSBERGEN – Ooit was Fort Oranje een 5 sterrencamping, maar de afgelopen dertien jaar is er eigenlijk altijd ‘gedoe’ geweest rond de camping. Vorige week werd bekend dat de camping moet sluiten. BN DeStem dook in de archieven en vond dat er al sinds 2004 regelmatig problemen zijn op de camping. Een reconstructie van hoe het zo kon misgaan met wat ooit een gezellige familiecamping was.

Vanaf 2004 worden de eerste berichten geschreven over problemen rond Fort Oranje. Maar in die tijd is er ook nog gemoedelijkheid. Veel gezinnen uit de Randstad komen in het weekend naar de camping. In 2005 stond nog een uitgebreid verhaal in de krant over een aantal Haagse gezinnen dat vaak op de camping kwam.

"Hier is veel sociale controle", zei een van de vaste campingbezoekers toen. "Als je je misdraagt, word je daarop aangesproken. Dat geldt ook voor elkaars kinderen. Er is hier ook meer respect voor ouderen." Ook werd vol lof gesproken over alle bingoavonden, droppings, zeskampen en fietsmiddagen die georganiseerd werden.

Gevaarlijke mix van bewoners

Toch gaat het mis met de camping. Vanaf 2009 neemt het aantal berichten over gedoe op de camping bijna exponentieel toe. Grote controles van de politie, hennepkwekerijen, mishandelingen, steekpartijen, mensenhandel, bedreigingen, iemand die een agressieve hond op iemand afstuurde, branden: steeds vaker is de camping in het nieuws. In 2016 en 2017 is er meerdere keren per maand wat over Fort Oranje te melden.

De mix bewoners op Fort Oranje werd in die jaren ook steeds risicovoller. Mensen die lastig ergens terecht konden, werden een tijd lang door overheidsinstanties doorverwezen naar de camping. Het ging om mensen met torenhoge schulden, ex-gedetineerden, mensen met gedragsstoornissen. Volgens de politie wordt op Fort Oranje door criminelen misbruik gemaakt van de zwakkeren.

Omstreden campingeigenaar

Maar ook de campingeigenaar, Cees Engel, is omstreden. De multimiljonair en gepromoveerd biochemicus is sinds 2002 eigenaar van de camping. Hij was daarvoor in Rotterdam actief als huisjesmelker en is door de gemeente Rotterdam in 2007 'uitgekocht'. De gemeenten kocht zijn 110 verpauperde woningen op voor zo'n 14 miljoen euro, op voorwaarde dat Engel voortaan weg zou blijven uit de stad.

Engel zich de afgelopen jaren vaak kwaad gemaakt over de acties van politie en plannen van de politiek over zijn camping. Dit jaar nog spande hij een kort geding aan tegen de politie en tegen PvdA'er Lodewijk Asscher, die na een onaangekondigd bezoek aan de camping sprak van 'maffia-praktijken', maar zonder succes. De rechtszaak tegen de politie werd stopgezet en de rechtszaak tegen Asscher werd gewonnen door de politicus: hij hoefde zijn uitspraak niet terug te nemen.

Sluiting

In 2011 kwam al even ter sprake dat Fort Oranje definitief op slot zou moeten, vanwege de brandveiligheid, maar Engel spande toen meerdere rechtszaken aan om de sluiting te voorkomen. Dat lukte.

Op 9 juni 2017 werd bekend dat het doek toch definitief valt voor Fort Oranje.