Reclameborden terreur in binnenstad Breda

Ook voorzitter van winkeliersvereniging Veemarktstaat, Antoine Soesters, gelooft niet dat er iets illegaals staat in zijn winkelstraat. "We houden dat als winkeliersvereniging ook in de gaten." Hij rekent uit dat een winkelier tussen de 100 en 150 euro per jaar kwijt is per stoepbord. Legaal of niet, Soesters zou wel graag een uniformer en rustiger straatbeeld willen.