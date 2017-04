Rechter geeft familie geen gelijk: Zonnebloem mag erfenis 12 miljoen toch houden

Vreugde op de hoofdkantoren van de goede goede doelen, nu de rechter zegt dat ze de enorme bedragen niet terug hoeven te betalen. Jan-Willem Heijkoop van De Zonnebloem in Breda: ,,We zijn blij verrast. Met zijn miljoenen kunnen we veel mensen helpen. Deze kwestie loopt al jaren en gelukkig zegt de rechtbank in Lelystad nu dat meneer Broekhuis geestelijk niks mankeerde toen hij zijn besluit nam."

Dat was in 2012, toen de wat eigenzinnige miljonair op 81-jarige leeftijd zijn testament drastisch liet aanpassen. Vrouw Anna (nu 91) en stiefkinderen kregen het vruchtgebruik van een villa in Kortenhoef en een aantal legaten toebedeeld. Maar de grote hap was voor de goede doelen. Het Leger de Heils en De Zonnebloemen hadden al vaker flinke giften ontvangen van de filantroop, maar deze nalatenschap overtrof alles. Na de dood van de zakenman, in 2013, kregen ze de miljoenen overgemaakt. Allebei de goede doelen stelden zich op hetzelfde standpunt toen ze zich door de weduwe en de stiefdochters als 'graaiers' voelden weggezet.

Heijkoop over de sociaal bewogen miljonair: ,,Meneer Broekhuis mocht erop rekenen dat wij zijn wens zouden uitvoeren. Wij kunnen een nalatenschap geen andere bestemming geven. Wanneer je dat zou doet, vertrouwt niemand je meer en gaat dat ten koste van het goede doel." De ruim 12 miljoen is een fors kapitaal voor de Bredase organisatie die met een jaarbegroting van 25 miljoen werkt.

De compleet verraste familie van Broekhuis stapte naar de rechtbank omdat hij voor de wijziging van zijn testament al tekenen zou hebben vertoond dat hij niet langer wilsbekwaam was. Ze eiste nietigverklaring. De rechtbank oordeelt dat weduwe en stiefkinderen dat niet hebben aangetoond. Broekhuis was wellicht fysiek wat minder geworden, maar geestelijk mankeerde de miljonair niets, blijkt uit diverse dossiers. Dat stelden ook getuigen die hem al jaren kenden, zoals een notaris, accountant en bridgevrienden. Die noemden hem slim en vrijgevig en verklaarden dat hij al wat langer in onmin was met de weduwe met wie hij 55 jaar was getrouwd. Die kan op haar beurt nog in hoger beroep, maar of dat gebeurt, is nog niet duidelijk.