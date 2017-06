Rechter: Breda Live mag doorgaan, programmering niet aangepast

BREDA - Breda Live mag doorgaan. Dat is de uitspraak van de voorzieningsrechter vanochtend in het kort geding rondom het evenement. Wel moet het evenement om 23:00 (in plaats van 23:30) afgelopen zijn.

,,De uitspraak zal zo spoedig mogelijk op schrift worden gesteld, en waarschijnlijk aanstaande dinsdag aan partijen worden toegezonden", laat Freek Vlemmix, woordvoerder van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, weten.

Marginaal

,,We hebben gelijk gekregen van de voorzieningsrechter, maar er is sprake van een marginale inkorting van de eindtijd", zegt Michiel Verhofstad, secretaris van de Stichting Chasséveld, in reactie op de uitspraak.

De stichting spande gisteren kort geding aan. Ze vroegen de rechter de vergunning in te trekken voor het festival of het gehele evenement, dat volgend weekend plaatsvindt, te schorsen. De maat is vol, stellen de omwonenden: het evenement zorgt voor te veel geluidsoverlast. De rechter past daarom de vergunning nu aan door de eindtijd van Breda Live te vervroegen.

,,Het verbaast ons dat de rechter bij de advisering niet heeft gekeken naar de adviezen van de omgevingsdienst, als het gaat om het maximaal aantal decibel. We hadden liever gezien dat dat naar beneden was bijgesteld", stelt Verhofstad. Volgens de vergunning mag het evenement maximaal 80 decibel produceren.

Kortere pauzes

,,Wij respecteren de uitspraak", zegt Magchiel Koekkoek, medewerker van BOD Events, dat Breda Live organiseert. Topartiesten als Marco Borsato, Racoon, Hardwell en Di-Rect zullen op het podium verschijnen. Heeft de uitspraak van de rechter nog invloed op de programmering? Koekkoek: ,,We zijn er druk mee aan de slag. We zetten er op in om alle acts hun volledige programma te laten spelen. Dat doen we door de eerste act een kwartiertje eerder te laten beginnen. Daarnaast zitten er pauzes tussen alle acts, change overs. Als we daar elke keer vijf minuten van wegsnoepen, dan moet het lukken."

Breda Live blijft in 'continu gesprek met omwonenden', zegt Koekkoek, maar er worden niet meer maatregelen genomen dan normaal met het oog op het kort geding. ,,We proberen, zoals altijd, de overlast te beperken. We proberen er een mooi feest van te maken, voor iedereen."

Melden

Hoe nu verder? Verhofstad wil graag een signaal afgeven: ,,We zijn niet specifiek tegen Breda Live, maar wel tegen de gekozen locatie: het Chasséveld." De stichting wacht de nadere motivering van de rechter bij de uitspraak af, die komende week verschijnt.