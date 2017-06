Rabobank in de Loopstraat in Prinsenbeek sluit op 15 juli voorgoed de deuren

PRINSENBEEK - Rabobank Breda sluit het kantoor in de Loopstraat in Prinsenbeek op 15 juli. Vanaf 4 juli heeft de bank voortaan op dinsdag- en donderdagochtend tussen 09.00 en 12.00 uur 'zitting' in zorgcentrum Hagedonk. Dit meldt de bank in een mail aan de klanten.

,,De ontwikkelingen zijn snel gegaan'', verklaart directievoorzitter Nico Zevenbergen. ,,Met de aanwezigheid van de Rabobank in Hagedonk hebben we een goed alternatief voor onze klanten in Prinsenbeek gevonden.''

Alternatieve plek

Het kantoor in Prinsenbeek gaat dicht omdat de bezoekersaantallen de afgelopen tijd flink zijn teruggelopen. Toen de bank in mei aankondigde dat het kantoor in Prinsenbeek in de loop van dit jaar dicht zou gaan, vroeg ze aan de Bekenaren om mee te denken over een alternatieve plek voor serviceverlening. Veel mensen stelden volgens de bank voor om dan 'zitting' te houden in Hagedonk.

Wat betreft de geldautomaten verandert er niets, garandeert de directievoorzitter. ,,Alles blijft zoals het is. De geldautomaat, de seal-bagautomaat en de stortingsautomaat blijven op dezelfde plek aanwezig. Ook nadat ons kantoor wordt gesloten.''

Dichtbij

De bank verwacht met de inzet van het mobiele team, de 'zittingen' in Hagedonk, de speciale extra services voor ouderen en de vaste Rabo-gezichten in Prinsenbeek dichtbij de klanten te blijven.