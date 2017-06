Postbode zwaait na 48 jaar af, 'wel 10 fietsen versleten' van Breda tot Lage Zwaluwe

'Dit pak heb ik nooit gedragen', constateert postbezorger Ton van Hoof over het uniform dat hij van zolder heeft gehaald. Het oogt als nieuw. ,,Dit was mijn reservepak", lacht hij naar de fotograaf. ,,De pet heb ik gekregen van de dochter van Wim van Wijk, mijn leermeester in Terheijden."

Pensioen

48 jaar was Ton van Hoof postbesteller- en bezorger bij de PTT, nu Post.NL. ,,48 jaar op een maand na", verbetert de postbode uit Terheijden (65) zichzelf. Op 1 juli gaat hij met pensioen. Hij laat het proces-verbaal van zijn beëdiging zien, augustus 1969. ,,Zo waarlijk helpe mij God almachtig... Ik was geheimhouding verplicht, dat is nu niet meer.''

Onderaan het document staat de handtekening van directeur Berkhout van de PTT in Breda. ,,Daar ben ik begonnen, op het bestelkantoor naast het station."

Dat uniform en die geheimhouding waren niet de reden dat hij bij de post solliciteerde. Voor een motivatie zorgde zijn moeder. Ze woonden toen nog in Zevenbergen. ,,Ik had na de ambachtsschool een jaar in de bouw gewerkt. Mijn moeder zag er geen toekomst in. Werken bij de post was een baan voor je leven. Mijn moeder belde naar Breda.''

Wijken

De binnenstad en Hoge Vucht werden zijn wijken. Van Hoof kreeg later treindienst, het laden en lossen van de posttreinen. Mooie herinneringen heeft hij aan Prinsenbeek, het kantoortje waar Frans van Campen de scepter zwaaide. De sigarenrook, met zes man in een lokaaltje met een oliekachel (lachend: 'waar af en toe een brief in verdween'). Van Hoof leverde toen nog pakketjes af. In een zakboekje noteerde hij aan wie hij AOW had uitgekeerd. Hij inde tekorten op de giro en ook het kijk- en luistergeld. Een postbesteller met geld op zak .,,Toch was het nooit meer dan een tientje."

In 1970 arriveerde in Prinsenbeek de Daffodil, de eerste auto waar de postbestellers mee mochten rijden. ,,Dat was geweldig! Ik had net een rijbewijs."

Hij hoefde niet meer door weer en wind door de polder te fietsen. ,,Ik denk dat ik wel tien fietsen heb versleten." Als postbesteller- 'dat was dus net iets meer dan nu de postbezorger' -was hij vertrouweling van zijn klanten. ,,Ik kon aan de folders zien of iemand in verwachting was. Ik vertelde niemand iets. Geheimhouding hè, ik wist van niks.''

Klanten

Zijn klanten nodigden hem uit op de koffie. ,,Kreeg ik nieuwe schoenen van een vrouw die net weduwe was geworden. 'Post, wat voor maat heb jij?' Maar 'kopje koffie postbode?' ,,Zo was ik niet", schudt hij zijn hoofd. Waarop hij een 'grappige' anekdote vertelt van een boerin die hem koffie aanbiedt, de koffiemolen tussen haar knieën plaatst, die per ongeluk laat vallen en de prut die op de vloermat ligt, weer terugschept in de kan. Mooie herinneringen, vindt hij, net als die van oudjaar. ,,Een borrel en een sigaar bij de boer. Ik reed dronken naar huis.''

Toen de brievenbussen aan de straatweg moesten staan, kwam de klad in die 'innige' contacten. ,,Het is nooit meer zo gezellig geweest."

Ziek was hij nooit, zegt hij. ,,Een keer of zes in die 48 jaar." Van al dat lopen en fietsen blijf je gezond, zou je denken. ,.Maar de fysiotherapeut zei laatst dat ik wat houterig ben. Daarom, het is genoeg geweest. Als ik tot de 50 jaar was doorgegaan, was ik gebroken.''

Ton van Hoof was postbesteller in Breda, werkte bij de treindienst, was vervanger in Zevenbergschen Hoek en Prinsenbeek en bestelde op Wagenberg, Lage Zwaluwe, Teteringen, Chaam en Ulvenhout. In Terheijden bleef hij zo'n dertig jaar geleden 'hangen'.

Hij ontmoette zijn vrouw, stichtte een gezin en kreeg er zo'n 20 jaar geleden een vast contract. Toen het kantoor in Terheijden werd opgeheven verhuisde het naar de Haagse Beemden.

Vervolgens werd het de Slingerweg in Breda; Van Hoof reed als chauffeur op de buitenroute. De laatste vijf jaar was hij postbezorger in Terheijden, voor 450 adressen.