Politieman probeert vergeefs sokken en schoenen droog te houden

CDA-fractie in Breda klapt uit elkaar, terug van zes naar drie raadszetels

10:07 BREDA - Het drama is compleet voor het CDA in Breda, nu twee fractieleden zijn opgestapt. Peter Elbertse en Els Groeneweg gaan verder als fractie Elbertse/Groeneweg. Daarmee gaat het CDA in deze raadsperiode terug van zes naar drie raadszetels, eerder vertrok Basile Lemaire (nu Volkspartij) al.