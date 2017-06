Politie betrapt Bredase inbreker op heterdaad bij gestripte woningen

Van het Hof en Van Wijk lijsttrekkers voor D66 in Breda en Zundert

9:20 BREDA/ZUNDERT - Tim van het Hof is woensdagavond gekozen tot lijsttrekker van D66 in Breda. Tevens werd Leezan van Wijk gekozen tot lijsttrekker van D66 in Zundert.