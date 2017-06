Pilot met app om rijgedrag te beïnvloeden in Prinsenbeek

De Prinsenbeekse verkeersdeelnemers binnen deze pilot wordt gevraagd om de Positive Drive-app te installeren op de mobiele telefoons. Via de app kunnen allerlei (verkeers)bewegingen, inclusief calorieën en kostenbesparing, worden bijgehouden. Maar waar het hier vooral om gaat, is hoe snel mensen rijden.

,,Deze optie gaan we binnen de pilot gebruiken om te proberen de deelnemers te beïnvloeden in hun verkeersgedrag'', legt voorzitter Rien Huijbregts van de GVP uit. ,,Als ze zich in de aangemerkte straten houden aan de maximumsnelheid, dan wordt hun rijgedrag beloond met punten. Bij voldoende punten krijgt de deelnemer een digitaal lot, waarmee meegespeeld kan worden in de wekelijkse loterij met lokaal gesponsorde prijzen. Goed rijgedrag in deze straten wordt dus beloond.''

Gegevens geanonimiseerd

De via de app verkregen data worden beheerd door het bureau IJsberg Consultants, dat zorgdraagt voor de privacybescherming van de deelnemers. De gegevens worden geanonimiseerd en zijn dus niet traceerbaar naar individuele deelnemers. De GVP krijgt inzicht in de gereden snelheden in de betrokken 30 kilometerzones. ,,Hiermee kunnen we analyseren waar zich problemen voordoen en kunnen we samen met gemeente en politie verdere maatregelen treffen om deze zones te verbeteren'', aldus Huijbregts.

Voor deze pilot komen er in de deelnemende straten spandoeken en ander promotiemateriaal, zodat iedereen duidelijk kan zien dat ze meedoen in de actie. De straten die voorlopig zijn opgenomen in de pilot zijn: Beeksestraat, Markt, Groenstraat, Westrik, Moleneind, Kapelstraat en Heikantsestraat/Denneweg.

Pilot

De pilot wordt ondersteund door buurtpreventieteams, de Ondernemersvereniging Prinsenbeek (OVP) en het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). De Groep Verkeersveiligheid Prinsenbeek verwacht hiermee een zo groot mogelijk draagvlak te creëren. Samen met deze clubs gaat de GVP een totaalplan uitwerken.