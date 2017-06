Percentages geslaagden bekend bij scholen

"Alleen het havopercentage is iets lager uitgevallen, namelijk 82 procent. Vorig jaar was dit 88 procent. Maar dit kan zijn omdat de normen landelijk zijn aangesterkt. Je ziet veelal dat de slagingspercentages op de havo lager zijn dan bij vmbo en vwo.”



Dit beaamt ook rector Jan Hadders van het Mencia de Mendozalyceum in Breda. "Na het eerste tijdvak was 71 procent van de havokandidaten geslaagd. Dit is na de herkansingen gestegen tot 82 procent. We hebben ook nog een leerling die van het derde tijdvak in augustus gebruik gaat maken. Het kan dus nog oplopen tot 83 procent.”



Het Newmancollege in Breda heeft een hoge uitschieter. "Bij ons is het percentage havogeslaagden 93 procent. Hier zijn we uiteraard erg blij mee”, aldus rector Raymond van Velthoven. Ook de percentages van vmbo (98 procent) en vwo (90 procent) vielen hoog uit op het Newmancollege.