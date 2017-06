Overstekend eendje leidt tot kop-staartbotsing op Kapittelweg in Breda

Ulvenhouters: 'Drukke omleiding is echt onverantwoord'

17:58 ULVENHOUT - Bewoners aan de Slotlaan en de Mouterijstraat in Ulvenhout klagen steen en been over de veiligheid nu er in hun straten een omleidingsroute is ingesteld. Het rioolwerk in de Dorpstraat, de hoofdroute, dat op 6 juni begon duurt nog tot eind juli. En dan begint nog een tweede fase van het werk. ,,Onverantwoord zo, deze omleiding.''