Overleg burgemeesters over bewoners Fort Oranje

Een aantal mensen is inmiddels al vertrokken van Fort Oranje. Wanneer die in een andere gemeente aankloppen, is die gemeente verplicht deze mensen in te schrijven. "De regel is in het algemeen dat op campings niet permanent gewoond mag worden, maar het is aan de burgemeesters om met dat vraagstuk om te gaan", zegt woordvoerster Nicolette Bovenhorst van de gemeente Zundert.

Zorg en opvang

"Wij voelen ons in de regio gesteund in ons plan van aanpak en de keuzes die we maken in het dossier Fort Oranje. We moeten gezamenlijk kijken wat mogelijk is als het gaat om de zorg en de opvang van mensen", aldus Bovenhorst in een toelichting op de brief.