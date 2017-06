Opbrengst Serious Request Breda loopt op tot 9,2 miljoen euro

Bredanaar (60) bedreigt kinderen met mes en steekt fietsband lek

9:47 BREDA - Een man heeft vrijdag aan de Ruitersboslaan in Breda vier kinderen de stuipen op het lijf gejaagd na een ruzie over een veldje in een park. De man pakte een mes wat voor de kinderen bedreigend over kwam, daarna stak hij een fietsband lek. De man is opgepakt.