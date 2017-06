Op ontdekkingsreis in luchtkasteel in Breda

Floortje voelt zich binnen in het kasteel alsof ze afgesloten is van de wereld. ,,Het lijkt wel of je niet op aarde bent, maar in soort van fantasiewereld. Alleen de stenen van het parkeerterrein onder je voeten herinneren je er aan dat dit niet echt is."

Dit is de tweede keer dat Architects of Air tijdens het Stiltefestival een kasteel presenteert. Twee jaar geleden was dit 'Mirazozo', de favoriet van Gabriel Burden, exhibition manager. Burden legt uit dat de luchtkastelen door Alan Parkinson in Nottingham worden ontworpen. Een team van acht mensen lijmen de delen in zes maanden tijd met de hand in elkaar. Als een design af is, krijgt het altijd zijn kick-off in hometown Nottingham, daarna reist het de hele wereld over. Voor Albesila is Breda de première in het buitenland. In de wereld worden nu zes kastelen met een verschillend ontwerp, tentoongesteld.