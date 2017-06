Ook tweede bestuurder straatrace Rijsbergen meldt zich

Koraalstraat in Breda krijgt 25 tijdelijke huurwoningen

18:35 BREDA - Na de Kesterenlaan is de Koraalstraat de tweede locatie in Breda waar 25 tijdelijke 'prefab'-woningen verschijnen. Deze betaalbare huurwoningen (rond de 450 euro huur) moeten op korte termijn de druk op de woningmarkt verlagen. De huizen komen er voor een periode van tien jaar en worden later dit jaar via de website van Klik voor Wonen aangeboden door AlleeWonen.