‘Ooit zal ik de Tour de France winnen’

Tot begin augustus verblijven ze met hun begeleiders in huisjes bij De Katjeskelder, drie renners in de categorie onder 19 en vijf onder 17. Bij aankomst op de accommodatie van wv Breda geven ze keurig iedereen een hand en maken daarbij beleefd een buiging.

Dat ze hier beland zijn, komt door hun Australische coach, Graham Seers. “In 1979 kwam ik voor het eerst in Nederland, voor het WK op de weg, waar ik als 19-jarige amateur aan meedeed. Daarna ben ik een paar maanden hier gebleven.”

Seers raakte bevriend met wielrennner Bob Rasenberg uit Terheijden en belandde zoveel jaar later via hem ook bij de gastheer van nu, wv Breda.

A way of life

Zijn pupillen zijn hier vooral om de unieke wielersfeer van Nederland en België te proeven. “Bij jullie is wielrennen 'a way of life'. En is het wielerwereldje één familie, die ik ook als mijn familie beschouw. Als ik dit trainingskamp puur belegd had om de renners sterker en fitter te maken, hadden we net zo goed in Maleisië kunnen blijven.”

Ervaring opdoen, dat is wel belangrijk. En dus doen de jonge, ranke rennertjes de komende weken mee aan tal van kermiskoersen aan beide zijden van de grens. Aan enkele BWF-ritten, maar ook aan klassiekers als de Acht van Chaam en de Draai van de Kaai. Plus volgende week woensdag het open Bredase kampioenschap!

Onze koersen

Hoe goed zijn deze Aziatische talenten, kunnen zij zich meten in ‘onze’ koersen rond de kerk? Seers: “Geef ze een week of twee om te wennen, daarna laten ze zich misschien wel zien.”

Een van de coureurs is Amar Fitri (17). Hij oogt net zo fragiel als de Colombiaanse renners die ooit een curiositeit waren in het peloton, maar inmiddels niet meer te denken zijn uit Tour, Vuelta en Giro. Amar is ook een klimmer, vertelt hij. In zijn thuisland rijdt hij zo’n 20, 30 wedstrijden per jaar. “En ik heb er een paar gewonnen.”

Wielerhistorisch besef

Volgens coach Seers volgen zijn pupillen op televisie en social media de Tour de France. Dat hoort ook bij deze door de Maleisische overheid gesteunde trip. Op alle terreinen dienen de coureurs zich te ontwikkelen, ook bijvoorbeeld wat wielerhistorisch besef betreft. We doen een poging en vragen Amar wie dit jaar de Ronde van Italië gewonnen heeft. Hij heeft geen idee. Maar Amar! Tom Dumoulin, een Nederlander! “Oh ja, dat is waar”, liegt hij aarzelend. Hij weet wel wie de topfavoriet in de Tour is: Chris Froome.