Ooit aangelegd om te jagen, nu is Valkenberg helemaal zen met yoga

"Wil je Yoga doen?", vraagt een vrouw met Indiaas accent aan een peuter. Het jongetje blijkt wel geïnteresseerd en ook moeders vindt het goed. Even later zit het mannetje op een matje zijn eigen ademhaling te bestuderen. Naast kinderyoga zijn er verspreid over het park ook andere meditatietrainingen te vinden. Zo is er therapeutische yoga, voor mensen met klachten. Duo-yoga, voor mensen die elkaar niet kunnen loslaten. En algemene yoga, voor mensen die het nog nooit eerder hebben gedaan.



Dat Breda meedoet aan de 3e internationale Yogadag is vooral te danken aan Rajitha Kanchenapalli. Op de meeste plekken in de wereld worden de meditatie-evenementen namelijk georganiseerd door de Indiase ambassades. "Het is mijn passie om te proberen iets goeds te doen voor de samenleving", zegt Kanchenapalli hierover. Volgens haar zijn er genoeg commerciële feestdagen en is het tijd voor een dag gericht op meer bewustzijn. "Doe niet alles alleen voor materialistische zaken, maar focus je ook op het bewustzijn. Je zult zien dat je de materialistische wereld hierdoor ook meer gaat waarderen." Het grootste misverstand dat mensen over yoga hebben is volgens haar dat het een religie is. Kanchenapalli ziet de oefeningen als een stuk gereedschap. "Net als je in de sportschool een dumbell gebruikt om je spieren te trainen train je met yoga je bewustzijn."



Iets verderop ligt Vincent Hendriks te genieten van de zon. Hij kan de yoga-trainingen om hem heen wel waarderen. Als eigenaar van een restaurant weet hij hoe druk het leven soms kan zijn. "Ik ben zelf ook wel zoekende geweest naar zoiets. Alles moet tegenwoordig maar 24/7." Hierna gaat Hendriks verder met het bedenken van een nieuw menu voor zijn zaak.