Onzekerheid is het sleutelwoord op Fort Oranje: 'Nee, je hoeft niet meteen weg'

RIJSBERGEN - Groepjes mensen bij elkaar. Pratend, discussierend. Voor en achter de slagbomen van Fort Oranje. De politie is in overmaat aanwezig op de camping in Rijsbergen en ook zorgverleners draaien overuren. ,,Normaal zijn we hier al een paar keer in de week, maar nu zijn we maar zo snel mogelijk gekomen.''

Vragen zijn er te over bij de bewoners, die in plukjes samenscholen in het avondzonnetje. Het is behoorlijk warm, maar niet oververhit. Mensen helpen elkaar om de snel veranderende omstandigheden op de camping te duiden. ,,Nee, je hoeft nu niet meteen weg.’’ Ambtenaren van de gemeente Zundert, herkenbaar aan hun gele hesjes met Handhaving erop, pendelen van vraag naar vraag. Het in allerijl opgestelde briefje waarin de situatie wordt uitgelegd blijkt vooralsnog alleen in het Nederlands beschikbaar. Wie wil weten wat er in staat dromt samen rond degene die een geïmproviseerde vertaling kan leveren.

Politie op Fort Oranje.

'Ze maken elkaar gek met verhalen'

Onzekerheid is het sleutelwoord. Mensen willen weten wie voorlopig in het beheerdershokje plaatsneemt, aan wie de huur betaald moet worden. Óf de huur betaald moet worden. Hoe het gaat met de registratie van de bewoners. Of er al mensen worden geweigerd. ,,Ze maken elkaar helemaal gek met verhalen’’, weet een bewoonster. Tegen seizoensarbeiders is al gezegd dat ze door de politie verwijderd zullen worden, hoort ze.. ,,Via social media gaat dat rond.’’ Niemand die kan vertellen dat het níet zo is.

Tussen vijf en zes komen veel auto’s met buitenlandse nummerborden terug van het werk. Een enkeling draait in het zicht van de vele politiebusjes al voor de ingang om. Onzekerheid.

Geen water en stroom

Verschillende bewoners waren sinds de namiddag verstoken van water en stroom. De verantwoordelijkheid daarvoor werd zowel bij de gemeente als bij Jan Engel jr. gelegd. De gemeente Zundert meldde vrijdagavond dat met man en macht aan herstel van een aansluiting werd gewerkt, maar waagde zich niet aan een schuldvraag. Jan Engel jr., inmiddels weer thuis in Duitsland, zei van niets te weten. ,,Of ik daar mee te maken heb? Absoluut niet!''

Het nieuws dat hem een gebiedsverbod is opgelegd had hem wel bereikt. ,,Maar wat er in staat weet ik dus niet.'' Wel noemt hij het 'vreemd' dat een een verordening die volgens hem normaliter bij rampen wordt gebruikt nu in dit geval is ingezet.

