Ontsnapte rattenslang verstopt of op de vlucht?

,,Hij kan ondertussen makkelijk in een totaal andere wijk zitten”, zegt Piet Smeetens van Dierenspeciaalzaak ’t Gupke in Breda. Hij verkoopt onder meer reptielen en weet er alles over te vertellen.

,,Dit soort slangen kunnen zich razendsnel verplaatsen. Zeker als ze over tegels glijden. Honderd meter per tien minuten is niks voor ze.”

De zoekgeraakte wurgslang is de afgelopen twee weken niet meer gezien. Zijn laatste locatie was in een tuin aan de Fazantstraat in de Bredase wijk Belcrum. Sindsdien is er taal nog teken vernomen van de 1,5 meter grote slang.

Glazen plaat

Smeetens: ,,Het kan goed zijn dat hij over enkele maanden weer tevoorschijn komt. Dat is mij ook weleens overkomen. Ik was er eentje kwijt en een half jaar later zag ik hem voorbij komen. Bleek dat hij zich had verschanst onder een glazen plaat in de tuin. Dit soort slangen kunnen goed tegen lagere temperaturen. Hierdoor kunnen ze buiten overleven in het Nederlandse klimaat. Zeker nu in de zomer.”

Buurtbewoners melden via Facebook dat ze de slang niet meer hebben gezien sinds het laatste weekend van mei. Maar mocht dit wel zo zijn benadrukt Smeetens dat deze slang ‘volstrekt ongevaarlijk is’.