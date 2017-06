One-eighties maken op de Chaamse skatebaan

Thierry Aartsen lijsttrekker VVD Breda

21:10 BREDA - In lijn der verwachting hebben de leden van de VVD in Breda dinsdagavond Thierry Aartsen (27) gekozen als lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. De nog jonge Aartsen wordt gezien als talent van de partij, hij was kandidaat-Kamerlid bij de jongste Tweede Kamerverkiezingen, op plek 46.