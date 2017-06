Omwonenden zien gezondheidscentrum W.A. Plein Teteringen niet zitten

TETERINGEN - ,,De bloeddruk is hier en daar omhoog geschoten. We zijn overvallen door de plannen”, vertelt Teteringenaar Rob van Langeveld. Hij is voorzitter van de werkgroep “ Mooi Willem Alexanderplein ” en omwonende van het plein in het dorp.

Vorige maand maakte Huisartsenpraktijk Teteringen bekend dat ze willen verhuizen naar het Willem Alexanderplein. De huisartsen, nu nog gevestigd aan de Willibrordusstraat, willen het groeiende Teteringen ‘zorgbestendig’ maken, ook met de vergrijzing in het achterhoofd, met een gezondheidscentrum op het plein. Tandarts Temmerman en fysiotherapeut Bianca Huiberts zouden zich ook in het nieuwe pand willen vestigen in ‘de kuil’ op het plein. De ruimte is zo’n duizend vierkante meter. Gedacht wordt aan een gebouw met verdieping.

Nieuw leven

,,We zijn niet tegen een gezondheidscentrum, maar we willen geen gigantisch gebouw voor onze neus op het plein. Daarmee wordt het plein als voorziening mee verpest en we gaan hiermee ook voorbij aan de historische functie van de plek”, stelt Van Langeveld. De werkgroep probeert daarom op zoek te gaan naar een andere manier om het plein weer nieuw leven in te blazen.

Jarenlang werden er plannen gemaakt voor de ruimte, in het hart van Teteringen. Maar de uitvoering bleef uit en ook de leegstand doet het plein weinig goeds. Het gaat nog maar om een initiatiefplan, die ingediend is bij de gemeente. Huisarts Jantine de Kam, één van de initiatiefnemers, geeft aan dat het plan nog pril is. Ze wenst eerst de reactie van de gemeente af te wachten.

Ontwikkelingen

Volgens de gemeente zijn er ‘diverse initiatieven’ ingediend voor het Willem Alexanderplein. Het initiatief om er een gezondheidscentrum te vestigen wordt op dit moment in behandeling genomen. ,, Hierbij vindt een beoordeling plaats vanuit de diverse vakdisciplines om tot een integrale afweging van het initiatief te komen. Dit betreft een beoordeling waarin inhoudelijke en maatschappelijke aspecten worden betrokken, waaronder maatschappelijk draagvlak voor zover ons nu al bekend”, laat een woordvoerder desgevraagd weten.

Besluit