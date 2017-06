OM op ramkoers: Officier eist 25 jaar cel voor liquidatie in Molenschot

Mogelijk is het drugslab van De C. in België een motief geweest. Volgens politie en justitie had Van Houten daar mogelijk ook mee te maken. Advocaat Jules van Wijk meldde echter dat de naam van Van Houten in het Belgische strafdossier totaal niet voorkomt. Dat Van Houten al dood was voor De C. het lab begon.



Greetje Bos kon ook niet met zekerheid een motief formuleren. Wel vindt zij dat wettig en overtuigend is bewezen dat De C. Van Houten neerschoot. Dat gebeurde vlakbij de vliegbasis Gilze-Rijen, naast de Molenschotse camping Linberg, waar Van Houten overnachtte. Bij het 'crashhek' van de vliegbasis werd Van Houten drie keer beschoten. Daarop zette hij het op een rennen.



Zeker een minuut lang, want pas 250 meter verder is de plek waar hij neerviel, na twee kogels in het bovenlijf. De schutter, zo zagen getuigen van de vliegbasis, boog daarna over het slachtoffer heen en schoot nog twee kogels door het hoofd.



Advocaat Jules van Wijk bestrijdt dat De C. degene was die de getuigen zagen. De C. werd weliswaar in een soortgelijke auto gezien als die bij de schutter is gezien, maar dat kan toeval zijn en was een uur voor de moord. Van Wijk wees op camerabeelden waarop nog een andere verdachte man te zien is. Mogelijk is dat de moordenaar. En dat het dna van De C. op Van Houtens spijkerbroek zit, is volgens hem ook geen bewijs. Er zitten ook dna-sporen van twee anderen op.



De rechtbank doet uitspraak op 14 juli.