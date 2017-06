Noortje van Hulst van de Apollo in Prinsenbeek lerares van het jaar in categorie basisonderwijs

Volledig scherm De klas van de winnende juf Noortje van Hulst van basisschool Apollo uit Prinsenbeek verzorgde een schimmenspel. © Dennis Nuiten

ETTEN-LEUR/PRINSENBEEK - Noortje van Hulst is de lerares van het jaar 2016-2017 in het basisonderwijs. De lerares van basisschool Apollo in Prinsenbeek won deze titel woensdagmiddag tijdens het Onderwijsgala van BN DeStem.

Zij werd tot de beste lerares verkozen in Studio76 in Etten-Leur. De vijf finalisten hadden tientallen zeer enthousiaste leerlingen meegenomen. Zij deden hun uiterste best om hun favoriete leraar of lerares naar de overwinning te zingen, te roepen en te schreeuwen.

De andere finalisten waren Marion Veraart van De Borghoek in Bergen op Zoom, Bas van den Broek van de Griffioen in Prinsenbeek, Sanne den Ridder van De Toverlaars in Etten-Leur en Willy Paantjens van de Sint Bernardusschool in Oud Gastel.

Noortje van Hulst kwam volgens de jury als winnares uit de bus, onder meer vanwege haar enorme betrokkenheid bij de leerlingen en de school. “En ze is een duizendpoot en een innovator”, aldus de jury.

De finalisten presenteerden zich met filmpjes en optredens in Studio76 in Etten-Leur. Zo verzorgden de leerlingen van Van Hulst een schimmenspel. Ook waren er dansacts en zongen leerlingen liedjes.