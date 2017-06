Nóg meer betrokkenen bij moord Lunetstraat?

BREDA - Behalve de vermoedelijke schutter Corné R. (43) uit Sprundel en mogelijk opdrachtgever Piet S. uit Etten-Leur is er mogelijk nóg een betrokkene bij de moord op Peet van der Linde (60) , op 6 januari van dit jaar in de Lunetstraat in Breda.

Officier van justitie Janne Kerkhofs zei twee keer nadrukkelijk dat ze onderzoek doet naar 'medeplegers', meervoud. Wie die mogelijke derde is, vertelde de officier niet.

Buurtonderzoek

Wel zei ze dat er een buurtonderzoek is geweest in de omgeving van verdachte en het slachtoffer. Dat zal zijn geweest op de verschillende woonwagenkampen waar de mensen wonen in onder meer Etten-Leur en Breda. Mogelijk dat daar nog iemand rondloopt die meer weet van de moord.

Van der Linde zou die avond naar café 't Hoekske zijn gelokt door Piet S. Daar was een besloten feest. Corné R. zou Van der Linde vervolgens met een snelvuurwapen hebben doodgeschoten. De dader vluchtte daarna in een donkere auto, die later uitgebrand werd gevonden in Essen.

Saillant is dat R. na de moord ook in het café is geweest. Uiteindelijk zou R. dezelfde nacht nog met de taxi naar S. zijn gereden.

Verdenkingen

Corné R. nam zelf het woord: ,,Ik heb meneer Van der Linde niet doodgeschoten. Ik heb meneer Van der Linde niet vermoord. Ja, ik verkoop kogels. Er zijn dit jaar wel 5000 kogels door mijn handen gegaan. Dat maakt me nog geen moordenaar.''

Advocate Alina van Vliet vroeg de rechtbank R. vrij te laten, maar de rechtbank vond dat er nog voldoende verdenkingen zijn om R. langer vast te houden. S. is overigens wel al vrijgelaten, omdat er niet voldoende bewijzen liggen.

S. en R. werden 20 februari in Roosendaal opgepakt, na een achtervolging vanaf Bergen op Zoom. Dat gebeurde na een inbraakmelding bij de tante van Klaas Otto. S. en R. zouden daar mogelijk achter het geld van de oud-No Surrender-baas aan hebben gezeten. Otto werd drie dagen ervoor opnieuw opgepakt omdat hij getuigen zou beïnvloeden in zijn strafzaak, over afpersingen en bedreigingen. Dat gebeurde nadat S. hem bij de politie verlinkte, omdat hij bang van Otto zou zijn geworden.

Otto, S., R. en Van der Linde stonden voorheen bekend als goede kennissen van elkaar. Het lijkt erop dat na de arrestatie van Otto, in juli vorig jaar de mannen gebrouilleerd raakten. Maar of Otto iets met de moord te maken heeft of er überhaupt van wist is niet bekend.