Nog geen besluit over hoogspanningstracé West-Brabant

Gerommel richting politiek rond bijeenkomst Fort Oranje

29 juni ZUNDERT - De politiek van Zundert werd donderdagochtend overvallen door het bericht dat in de avond op het gemeentehuis een bijeenkomst zou plaatsvinden voor bewoners van Fort Oranje. ,,Dat lazen we in de pers", zegt oppositieleider Rachiem Koevoets van OPZ (Onafhankelijke Partij Zundert).