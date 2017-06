Nieuwe plannen voor twee Bredase tuincentra

Volgens bedrijfsleider Bas Romme was de huidige entree verouderd. "Het wordt moderner en er komt meer beleving. Zo komt er een bloemenshop en een landwinkel met streekproducten, zoals aardbeien, asperges en droge worst." Op de tweede verdieping komt een kantine en ruimtes die gebruikt kunnen worden door bijvoorbeeld een school of de gemeente Breda.

De idee voor de nieuwbouw ligt er al wat langer. In eerste instantie was het de bedoeling om het tegelijkertijd met de uitbreiding een aantal jaar geleden te doen, maar volgens Romme is er toch voor gekozen om het nu te doen. De nieuwbouw is naar verwachting in oktober klaar. Tijdens de verbouwing is de winkel gewoon geopend.