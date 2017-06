Nieuwe plannen voor begraafplaats De Lichtenberg in Bavel

Jack is geen onbekende op de begraafplaats. Hij is meer dan vijftien jaar verantwoordelijk geweest voor het onderhoud van de begraafplaats en het maken en sluiten van graven. Hij kent dan ook heel wat nabestaanden die met regelmaat een bezoek brengen aan de begraafplaats. "We willen hen tevreden stellen, maar ook de begraafplaats naar een hoger niveau tillen. Het kan nog beter en netter."

Activiteiten

Zo is het drietal van plan om de aula aan te pakken om er commerciële activiteiten te ontplooien. "We willen het geschikt maken om het in de toekomst te gebruiken als condoleance- en afscheidsruimte." Ook denkt het drietal eraan om er koffietafels aan te bieden en activiteiten te organiseren rondom Allerheiligen en Allerzielen. Daarvoor moet wel de aula worden opgeknapt.

Ook op de begraafplaats willen de erfpachters innoveren door bijvoorbeeld een begraafplaats te creëren voor urnen. "We hebben plannen, maar die moeten we nog uitwerken. Ook willen we het doen in samenspraak met nabestaanden."

Beperkingen vervallen

De erfpachtovereenkomst met de gemeente Breda die eigenaar is, gaat officieel vanaf 1 juli 2017 in. Vanaf dan vervalt ook de beperking dat alleen inwoners van de voormalige gemeente Nieuw-Ginneken er begraven mogen worden. Vanaf 1 juli mag iedereen die dat wenst begraven worden op De Lichtenberg. "De tarieven blijven hetzelfde en nemen we over van de gemeente Breda. Ook blijven de onderhoudsgelden die geïnd zijn, gewaarborgd."



Het doel van het drietal is om er onder andere voor te zorgen dat het bedrijf financieel gezond is en ook gezond de toekomst in kan gaan. "We hebben er zin in om dit samen te gaan doen", aldus Jack.