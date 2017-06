Niemand kijkt om naar de mensen op Fort Oranje

Burgemeester Leny Poppe-de Looff van de gemeente Zundert zal er slapeloze nachten van hebben gehad. Het ingrijpen op Fort Oranje vergt moed.

Op het campingterrein langs de Bredaseweg tussen Breda en Rijsbergen wonen of verblijven niet alleen vage, duistere figuren met een Nederlandse dan wel Oost-Europese achtergrond. Er verblijven ook goedwillende Oost-Europese arbeidsmigranten, niet zelden met hun kroost, en Nederlandse gezinnen die het buiten Fort Oranje niet hebben gered. En dan nog wonen ze op de camping beslist niet voor een appel of een ei. Het is met andere woorden ploeteren voor deze mensen. Fort Oranje is hun laatste vangnet en in veel gevallen zijn zij daar blij mee.

Sluiting

Als geen ander is burgemeester Poppe-de Looff daarvan op de hoogte. En toch neemt zij nu het initiatief tot sluiting. Dat geeft aan hoe schrijnend de situatie is, hoezeer de autoriteiten met de handen in het haar zitten. Van de 624 bewoners zijn er 120 minderjarig en het gros daarvan is jonger dan 14 jaar. Dat gegeven gaf voor de gemeente Zundert de doorslag.

De kritische rapporten van de GGD en de lange lijst van incidenten in de politiestatistieken vormen de basis waarop de beslissing tot sluiting tot stand is gekomen. Het Nederlandse publiek heeft via de televisieserie bij SBS6 kennis kunnen nemen van de situatie op Fort Oranje. Het soms onthutsende beeld dat daarin werd geschept, kweekte achteraf gezien breed begrip voor de ingrijpende maatregel die nu is aangekondigd.

Maar met de sluiting van de camping is het onderliggende probleem nog niet opgelost. Directeur Annemieke van der Zijden van de GGD West-Brabant zei vrijdag, na afloop van de persconferentie op het gemeentehuis van Zundert, dat zij alleen al in deze regio vier tot vijf vergelijkbare gevallen als Fort Oranje kent. Misschien over het geheel genomen niet zo schrijnend, maar toch ernstig genoeg.

Volledig scherm Bewoners van Fort Oranje krijgen van de medewerkers van de gemeente Zundert een brief overhandigd waarin staat dat de camping per 4 augustus word gesloten. © Joyce van Belkom/Pix4Profs De GGD raakt in 2014 voor het eerst bij de camping betrokken toen de gemeente Zundert de instelling verzocht onderzoek te doen naar de situatie op Fort Oranje. De GGD nam 28 caravans (ongeveer 10 procent van het totaal) onder de loep en telde 58 volwassenen en 44 kinderen. Dat feit alleen al was een signaal voor de GGD. In sommige caravans dan wel chalets zijn volgens de politie en de GGD in een later stadium tien tot vijftien bewoners geteld.



Begin dit jaar deed de GGD op nieuw onderzoek naar Fort Oranje en de conclusie luidt dat er in drie jaar tijd niets is veranderd. Van der Zijden: ,,We zijn erg geschrokken. Niemand kijkt naar deze mensen om. Onder de Nederlandse en Roemeense bewoners zijn de problemen het grootst. Wat we hebben waargenomen, is volgens ons slechts het topje van de ijsberg. De toestand is uiterst zorgwekkend. Veel mensen kunnen hun problemen zelf niet oplossen."

De GGD stuitte op meerdere 'urgente' situaties. In zeven gevallen is de Jeugdbescherming ingeschakeld om kinderen uit huis te plaatsen. In acht andere gevallen moest de Jeugdgezondheidszorg worden ingeschakeld voor nader onderzoek. Twee keer was er sprake van huiselijk geweld, zes gezinnen lieten geen hulp toe waardoor moest worden overgegaan tot 'bemoeizorg'. Nogal vaak bleek er sprake van alcohol- en drugsmisbruik. Voor tientallen bewoners was er sociaal-maatschappelijke ondersteuning nodig. Veel mensen hebben schulden en/of zijn onmachtig om hun administratie op orde te houden.

Een ander punt van zorg vormen de caravans en chalets. Veel onderkomens zijn slecht onderhouden en vormen volgens de GGD een gevaar voor de gezondheid van de bewoners.

Er zouden grote risico's op brand en koolmonoxidevergiftiging zijn. Bij controles door de GGD en de brandweer zijn open verbrandingstoestellen aangetroffen in kleine slecht geïsoleerde ruimtes met veel brandgevaarlijk materiaal als hout, piepschuim en petroleum. De slechte isolatie leidt volgens de GGD tot veel gezondheidsklachten aan de luchtwegen. In veel gevallen roken de bewoners bovendien stevig wat de gezondheidsproblemen verergert. Zowel binnen als rondom veel caravans is nog altijd sprake van vervuiling, stelt de GGD.

Ook de politie beschikt over een waslijst aan incidenten en wantoestanden. Volgens politiechef Jaco van Hoorn zijn er de afgelopen vijf jaar 1.192 'registraties van incidenten vastgelegd' die aan Fort Oranje zijn gerelateerd. Daar doet een grote stadswijk volgens hem niet voor onder. Ruzies en meldingen over dierenmishandeling vormen de boventoon. Diefstallen en inbraken volgen.

Van Hoorn: ,,We hebben bij een onderzoek op de camping inbrekersspullen gevonden die we konden linken aan woninginbraken in Zundert. We vonden 1.200 gestolen goederen."

Verontrustend is volgens Van Hoorn dat er tweehonderd geweldsincidenten zijn geteld. In negen gevallen ging het om poging tot doodslag en in veertig gevallen om mishandeling. Er zou ook sprake zijn van prostitutie. Het aantal drugsregistraties bedraagt achttien, het aantal meldingen van huiselijk geweld 37 en er vonden dertig caravanbranden plaats.

Reactie eigenaar

Volledig scherm Cees Engel reageert verhit als de politie de sluiting komt aanzeggen. © Ricardo Smit Campingeigenaar Jan Engel is verontwaardigd over het volgens hem rammelende dossier dat de gemeente Zundert, de politie en de GGD over Fort Oranje hebben samengesteld. ,,Deze actie past niet bij de trend van de afgelopen tijd. We hebben hard gewerkt om de grote probleemgevallen weg te krijgen. Ik zit natuurlijk ook niet te wachten op incidenten. Het is heel erg gemakkelijk van de politie om nu met zo'n lijst te komen. Deze opsomming heeft geen juridische status. Het is een bestuurlijke rapportage, maar daar is de politie niet voor."



Hij noemt het nu geschetse beeld misleidend. Het conceptbesluit telt dertig pagina's, maar ik ben geen steekhoudende argumenten tegengekomen om juist nu tot sluiting over te gaan." Eerder had Engel al gezegd spijt te hebben van de medewerking aan de tv-serie. ,,Dat heeft de beeldvorming geen goed gedaan.''



Engel maakt officieel bezwaar tegen de sluiting, zegt hij. Enkele honderden bewoners doen dat individueel. Daarmee ligt een gang naar de rechter wederom in het verschiet.