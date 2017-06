Nepagenten beroven ouderen met babbeltruc: eis 5 jaar cel

Randweg Baarle, eindelijk gaat het ervan komen

19:40 BAARLE-NASSAU - Een mijlpaal. In september begint de aanleg van de randweg Baarle. Eerst het noordelijke deel, later het oostelijke stuk dat door de Belgische enclaves gaat. Totale traject: 5,5 kilometer. Kosten aanleg: 26,5 miljoen. Maar of het een oplossing is voor het vrachtverkeer, niet iedereen is ervan overtuigd.