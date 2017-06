Nepagenten beroven ouderen met babbeltruc, eis 5 jaar cel

Was slachtoffer gruwelijke gijzeling Rudonk po­li­tie-in­for­mant?

16:20 BREDA - Was de man die in september vorig jaar in een loods aan de Rudonk in Breda werd gegijzeld en bedreigd een politie-informant? Die suggestie deden advocaten van de zeven verdachten gisteren in de rechtbank in Breda.