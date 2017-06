NAC-stadion in de 'aanbieding', maar wat kun je ermee?

Volledig scherm Het Rat Verlegh stadion kostte de gemeente Breda in 2003 15,7 miljoen euro. Waarschijnlijk gaat het minder opleveren. Wie biedt? © PRO SHOTS

Het NAC-stadion staat nadrukkelijk in de verkoop. Twee geïnteresseerde partijen - een cateringbedrijf en een vastgoedbelegger - hebben zich bij de eigenaar, de gemeente Breda, gemeld. Wat kun je met zo'n betonkolos met 17.000 stoeltjes?

1. Wat moet een nieuwe eigenaar eigenlijk met zo'n stadion?

,,Goeie vraag'', zegt sportmarketeer Frank van den Wall Bake. ,,Over het algemeen staan commerciële partijen niet te trappelen als het gaat om de aankoop van een voetbalstadion. Er kleven flink wat risico's aan. Niet in de laatste plaats omdat je met een huurder te maken krijgt die heel veel vierkante meters van jouw stadion in beslag neemt, zijn stempel er op drukt en toch maar eens per twee weken er speelt. Heel lastig om daar een verdienmodel bij te bedenken."

Volgens Van den Wall Bake is alleen de club zelf er bij gebaat om eigenaar te zijn. ,,Want dan kun je als club zo'n stadion op je balans zetten. Daar staat nu alleen de waarde van je spelersgroep op. En dat is vaak niet genoeg om bij de bank te kunnen lenen. Niet voor niets hoor je nu de verhalen dat Ajax, dat 100 miljoen op de bank heeft staan, de Arena zou willen terugkopen. Ik geloof niet dat NAC dat geld heeft.''

2. Zijn er wel mogelijkheden om een voetbalstadion te gelde te maken?

3. Waarom wil de gemeente Breda ook alweer van het stadion af?

De gemeente werd tegen wil en dank in 2003 eigenaar van het stadion. NAC stond op de rand van een faillissement en om de club te redden kon de gemeente niets anders dan de beurs te trekken. Dik 15 miljoen euro werd voor de overname van het stadion betaald.

Nu hebben naar verluidt twee commerciële partijen interesse getoond om het stadion te kopen:

- cateraar NHG Horeca Group uit Valkenswaard, die nu al de horeca in het stadion exploiteert, en vastgoedbelegger Hinke-Fongers, eigenaar van het naast het stadion gelegen winkelcentrum Stada-Stores.

- Arend Hardorff, directeur bij de Academy for Leisure aan de NHTV Breda, kan zich voorstellen dat de NHG Horeca Group voordelen ziet in overname. ,,Nu zijn ze voor afspraken over bijvoorbeeld tappunten afhankelijk van een huurbaas. Die logistiek kunnen ze bij eigenaarschap helemaal zelf regelen.''

4. Wat kost het NAC-stadion de gemeente Breda?

5. Hoe staat de gemeente Breda tegenover het organiseren van andere evenementen in het stadion dan alleen voetbalwedstrijden?

De gemeente Breda zou niets liever willen. Niet voor niets werd een paar jaar geleden de deal met NAC gesloten dat de club - in ruil voor een huurverlaging - zou afzien van het alleenrecht van het stadion. Zodat er meer evenementen dan alleen voetbalwedstrijden gehouden konden worden. NAC ging akkoord, maar vervolgens gebeurde er nauwelijks iets.

6. Waarom komen die evenementen in het NAC-stadion, in tegenstelling tot andere stadions, maar niet van de grond?

Zoveel wordt er in andere stadions niet aan grote evenementen gedaan, nuanceert Hardoff. ,,De ArenA heeft het Amsterdam Dance Event en De Toppers, maar dat zijn vijf of zes dagen op een jaar. In Eindhoven heb je enkel Guus Meeuwis. De tijden van Bruce Springsteen of Guns N' Roses in De Kuip zijn ook wel voorbij.'' Hij wijst bovendien op de beperkingen van het NAC-stadion. ,,Er kunnen veel mensen op de tribune, maar niet op het veld. Als je het veld snel wilt ontruimen, kan het publiek alleen door de spelerstunnel weg.''

7. Als het de gemeente Breda lukt het stadion te verkopen, tegen welke prijs zal dat zijn?

8. En wat gebeurt er met de naam Rat Verlegh als het stadion wordt verkocht?

Dat is aan de nieuwe eigenaar. ,,Ik hoop dat de naam hetzelfde blijft'', is Marcel Vermolen van de NAC-supportersvereniging duidelijk. ,,Rat Verlegh is een icoon. We hebben eerder de namen Fujifilm en MyCom gehad, maar dat vond ik niets.''

